Sei anni di PS4: Sony lancia un questionario tra i giocatori e chiede consigli per PS5

Il 15 novembre del 2013 abbiamo assistito al lancio negli Stati Uniti di PlayStation 4. In occasione di questa importante ricorrenza, SIE America ha deciso di sottoporre un questionario agli utenti di lunga data di PS4 per farsi raccontare la propria esperienza con il Monolite Nero in vista del lancio di PS5.

L'iniziativa di Sony, per il momento, sembrerebbe coinvolgere solo i giocatori statunitensi che hanno deciso di iscriversi al programma di Beta testing del firmware di PlayStation 4. Come ci riferisce l'utente di Reddit conosciuto come "Kasual7", il questionario del colosso tecnologico giapponese comprende tutta una serie di domande legate, ad esempio, alle piattaforme su cui l'utente preferisce giocare, alla facilità di fruizione dei diversi elementi che compongono la dashboard della console Sony, alla qualità del servizio offerto da PlayStation Network e ai propri generi videoludici preferiti.

L'intenzione di Sony, come specificato dalla stessa mail che invita gli iscritti al programma Beta del firmware di PS4 a partecipare al questionario, è perciò quella di conoscere il nostro parere sui servizi e sulle funzionalità offerte da PS4 per fare della galassia di console e servizi PlayStation il luogo "For the Players" ideale, soprattutto in funzione della futura commercializzazione di PS5 prevista per fine 2020.