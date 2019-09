Sei giochi di Batman ora gratis su Epic Store, annunciati i prossimi titoli in regalo

Epic Games Store continua ad arricchire la sua riccha offerta di titoli gratuiti proponendo a partire da oggi ben sei videogiochi a tema Batman, esattamente come avevano già suggerito gli eloquenti indizi disseminati da Epic Games durante i giorni scorsi.

I fan del Cavaliere Oscuro saranno lieti di apprendere che il tanto discusso marketplace di Epic garantisce da oggi il downlad gratuito dei seguenti giochi: Batman Arkham Aslyum, Arkham City, Arkham Knight, LEGO Batman 1, 2, e 3. Sono dunque sia presenti sia i capitoli della serie action-adventure curata da Rocksteady, sia le iterazione del franchise crossover curato da Travellers's Tale.

Non finiscono qui le sorprese per gli utenti PC, dal momento che Epic Games ha annunciato i nuovi giochi che durante la prossima settimana potranno essere scaricati senza alcun tipo di costo aggiuntivo. Stiamo parlando di Everything, atipico videogame sviluppato da David OReilly basato principalmente su un sistema procedurale che vi permette di prendere possesso di vari elementi presenti nel mondo di gioco, e Metro 2033 Redux, primo capitolo della serie sparatutto in prima persona di 4A Games basata sui romanzi dello scrittore russo Dmitry Glukhovsky. Entrambi i titoli potranno essere scaricati gratuitamente a partire dal prossimo 26 settembre.

