Sei piloti di Formula 1 parteciperanno al China Virtual Grand Prix, al via la Pro League

A seguito del successo del secondo F1 Esports Virtual Grand Prix, sei piloti di Formula 1 si sfideranno nel Virtual Chinese Grand Prix questa domenica, 19 aprile, alle 19:00 ora italiana.

Dopo aver sconfitto la concorrenza al suo debutto, Charles Leclerc punterà nuovamente alla vittoria, mentre affronterà i suoi compagni concorrenti di Formula 1 George Russell, Antonio Giovinazzi, Lando Norris, Alex Albon e Nicholas Latifi sulla griglia di partenza di domenica.

Accanto a diversi piloti di Formula 1, il portiere del Real Madrid e del Belgio, Thibaut Courtois, fa il suo debutto nel Virtual Grand Prix per Red Bull, con una serie di altri nomi entusiasmanti che verranno annunciati nei prossimi giorni.

Il Virtual Grand Prix di questo fine settimana è la terza gara della nuova serie di F1 Esports Virtual Grand Prix, che offre ai fan la possibilità di vedere le gare di Formula 1 virtualmente durante l'attuale situazione legata al COVID-19.

Il Grand Prix di questo fine settimana si svolgerà sul Circuito Internazionale di Shanghai, in Cina, nel giorno in cui l'Heineken Chinese Grand Prix 2020 ufficiale di Formula 1 avrebbe avuto luogo in origine.

I piloti si uniranno alla gara da remoto, con una trasmissione in diretta dalla Gfinity Esports Arena dalle 19:00 di domenica 19 aprile - un leggero cambiamento rispetto ai weekend precedenti in cui le gare sono iniziate alle 21:00.

La live, che sarà disponibile sui canali ufficiali di Formula 1 tra cui YouTube, Twitch, Weibo e Facebook, dovrebbe durare 1 ora e 30 minuti, con un periodo di qualificazione in cui le posizioni della griglia saranno determinate in base al lap time più veloce dei piloti, seguito da una gara di 28 giri. Il Virtual Grand Prix sarà anche trasmesso in diretta con partner di trasmissione internazionali.

Oltre al Chinese Virtual Grand Prix, l'F1 Esports Series China Championship avrà inizio questa domenica con la stagione 2020 con un evento pre-season. La stagione 2020 manterrà gran parte della stessa struttura con qualifiche, finali regionali e Grand Final, ma vedrà l'introduzione di una nuovissima Pro League che non faceva parte della stagione 2019. La Pro League è un campionato online di 22 gare che segue lo stesso meccanismo del Formula One World Championship.

I primi dieci piloti della Pro League driver entreranno direttamente nella Grand Final e si sfideranno con altri piloti delle finali regionali per la possibilità di firmare per un team ufficiale di F1 Esports.

Lo stesso evento Pre-season includerà due gare online. La prima sarà una gara All-Star sul Circuit de Monaco a cui parteciperanno i migliori piloti della stagione 2019, mentre la seconda sarà una gara pre-season della Pro League sul circuito internazionale di Shanghai, dove i team della Pro League potranno dimostrare il proprio talento ai fan.

La gara di F1 Esports Pro Exhibition di questo fine settimana precederà il Virtual Grand Prix - e inizierà alle 18:00 ora italiana. La trasmissione sarà disponibile sui canali ufficiali di Formula 1 tra cui YouTube, Twitch e Facebook, nonché su emittenti televisive selezionate e dovrebbe durare 1 ora.