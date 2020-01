Sei mesi di Xbox Game Pass Ultimate a metà prezzo da GameStop

Anche da GameStop è attiva l'offerta che consente di ottenere ben 6 mesi di Xbox Game Pass Ultimate a metà prezzo, ovvero a 38,99 euro invece di 77,98 euro.

Per usufruire di quest'offerta è necessario acquistare un abbonamento da 3 mesi a Xbox Game Pass entro il 2 febbraio 2020 a 38,99 euro. Dopodiché, vi verrà fornito in maniera totalmente gratuita un ulteriore codice che vi permetterà di riscattare altri 3 mesi di abbonamento, per un totale di ben 6 mesi. Attenzione: il codice aggiuntivo dovrà essere riscattato entro e non oltre il 14 febbraio. Inoltre, per gli ordini effettuati online il codice per riscattare i 3 Mesi aggiuntivi di Xbox Game Pass Ultimate verrà erogato entro 7 giorni lavorativi dal momento dell'acquisto.

Maggiori dettagli sull'iniziativa sono reperibili a questo indirizzo. Per dovere di completezza, segnaliamo che l'offerta in questione è attiva anche su Amazon.it. Per chi non lo sapesse, Xbox Game Pass Ultimate è l'abbonamento definitivo di Microsoft che consente di usufruire di tutti i vantaggi di Xbox Game Pass per console, Xbox Game Pass per PC e Xbox Live Gold. A proposito di Game Pass, questo mese ha dato il benvenuto a giochi come A Plague Tale: Innocence e Indivisible.