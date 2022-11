Sekiro 2 annunciato ai Game Awards? Il rumor sembra falso come una banconota da tre euro

Secondo un rumor originato su 4Chan (eh sì... lo sappiamo, lo sappiamo), Sekiro 2 sarà uno dei giochi annunciati ai The Game Awards del prossimo 9 dicembre, anche se a dire il vero l'indiscrezione appare decisamente poco credibile.

La voce è nata su 4Chan da una fonte anonima (e anche questo, come sappiamo, è quasi sempre sinonimo di rumor fasullo) ed ha iniziato a rimbalzare su forum e board come ResetERA. La fonte parla di un gioco "grande ma non open world come Elden Ring" con alcuni aspetti ripresi direttamente da Bloodborne (come non citarlo, in un rumor simile) e altri mantenuti dall'originale Sekiro.

Quanto c'è di vero? Molto poco, per non dire nulla, la fonte non proviene da voci affidabili e in questi anni nessun insider ha mai parlato effettivamente di un sequel di Sekiro, con FromSoftware che oltretutto sembra essere presa anima e corpo da molti altri progetti, con l'obiettivo di rendere Elden Ring un franchise transmediale di successo, senza dimenticare altri titoli non ancora annunciati ed effettivamente in sviluppo negli studi giapponesi di From.

Esiste un sequel fan made di Sekiro in Unreal Engine 5 ma sul fronte ufficiale in questi anni non si è mai mosso nulla di concreto riguardo Sekiro Shadows Die Twice 2.