Sekiro 2 si farà o resterà un sogno irrealizzabile?

Sequel... croce e delizia. Sopratutto per FromSoftware, che ancora non ci ha dato un Bloodborne 2 e lo stesso vale per Sekiro Shadows Die Twice. Sekiro 2 si farà? Proviamo ad analizzare la situazione.

Se è vero che nel caso di Bloodborne, i tempi per l'annuncio di un seguito sembrano ormai passati (il primo gioco è uscito nel 2015, quasi dieci anni fa) per quanto riguarda Sekiro invece le porte sono ancora aperte, trattandosi di un titolo più recente pubblicato nel 2019.

Sekiro Shadows Die Twice ha vinto il GOTY 2019, premiato dunque come miglior videogioco dell'anno, lodato da pubblico e critica. FromSoftware non ha mai accennato ad un seguito e come sappiamo, lo studio giapponese sta lavorando su altri progetti come l'espansione dell'universo di Elden Ring (con il DLC Shadow of Erdtree) e sul ritorno di Armored Core con Armored Core 6, inoltre Miyazaki sembra coinvolto anche nella realizzazione di una nuova IP e di altri titoli ancora in fase embrionale.

Che uno di questi possa essere Sekiro 2? Noi ci speriamo ma chiaramente sono molti i fattori che scendono in campo in questi casi, non ultimo la necessità di trovare un publisher, che potrebbe essere Activision (editore di Sekiro Shadows Die Twice) ma non necessariamente, rendendo magari complesso trovare i fondi per un progetto di questo tipo in un mercato sempre più selettivo.

Certo è che un Sekiro 2 farebbe sicuramente la gioia degli appassionati del "lupo solitario" di FromSoftware. Noi restiamo in attesa di eventuali notizie e passiamo la palla a voi: Sekiro 2 vedrà la luce in futuro oppure no, cosa ne pensate?

Per mettere il dito nella piaga, lo scorso anno si erano diffusi rumor su un possibile annuncio di Sekiro 2 ma purtroppo si sono rivelati completamente falsi. Per consolarvi potete dare una occhiata al video del remake fan made di Sekiro in Unreal Engine 5.