Sekiro accoglie Tifa, Aerith e Sephiroth con l'inevitabile mod a tema FF7 Remake

Mentre proseguono i lavori sulla mod multiplayer di Sekiro tra PvP e cooperativa, la dimensione soulslike del kolossal di From Software si fonde con l'universo GDR di Final Fantasy 7 Remake grazie all'ultima mod.

Proprio come avvenuto con i recenti pacchetti di mod con Dante di Devil May Cry, Geralt di Rivia di The Witcher e Scorpion di Mortal Kombat, anche stavolta il progetto amatoriale degli sviluppatori dilettanti va ad appoggiarsi sulle animazioni dei personaggi ufficiali di Sekiro Shadows Die Twice per "innestarvi" dei modelli poligonali completamente nuovi.

Come possiamo intuire osservando il filmato che campeggia a inizio articolo, la mod in questione va a sostituire il modello del Lupo, di Emma e di Genichiro Ashina rispettivamente con quelli di Tifa Lockhart, Aerith e Sephiroth.

Prima di lasciarvi al video che immortala l'improbabile battaglia tra Tifa e Aerith in salsa Sekiro, vi ricordiamo che su queste pagine trovate la nostra recensione di Final Fantasy 7 Remake e, qualora ve la foste persa, anche la recensione di Sekiro Shadows Die Twice. Per rimanere in tema di progetti amatoriali a tema FF7 Remake, approfittiamo dell'occasione per riproporvi gli splendidi cosplay di Tifa e Aerith realizzati dalle modelle e appassionate di videogiochi Haru He e Fae La Blanche.