Sekiro: analisi e impressioni di Sabaku in una serie di video

Dopo aver risposto in compagnia di Francesco Fossetti alle domande su Sekiro: Shadows Die Twice postegli dagli spettatori del nuovo canale YouTube di Everyeye on Demand, Michele Poggi reindossa i panni digitali di Sabaku e ci spiega cosa ne pensa del nuovo soulslike di From Software.

La ghiotta occasione offerta alla stampa di settore dalla demo londinese di Sekiro ha permesso all'esperto della serie di Dark Souls di immergersi nelle atmosfere della nuova fatica di Hidetaka Miyazaki e di scoprire fin dove si sono spinti gli sviluppatori nipponici per dare forma al plot narrativo, al sistema di combattimento, alla progressione free roaming e alle ambientazioni che concorreranno a plasmare l'universo di gioco di Shadows Die Twice.

Di particolare interesse sono poi le considerazioni che Sabaku condivide dalle pagine del suo canale YouTube in merito all'altro, grandissimo progetto ruolistico atteso dagli appassionati del genere, ovvero Cyberpunk 2077.

Logicamente, Sabaku continuerà a seguire il percorso di sviluppo intrapreso dagli autori di CD Projekt per dare forma al progetto di Cyberpunk 2077 e, soprattutto, non smetterà di analizzare Sekiro anche dopo l'avvenuta commercializzazione del kolossal di From Software, prevista per il 22 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Le occasioni per rivederlo su queste pagine e sul canale YouTube di Everyeye on Demand, di conseguenza, non mancheranno: