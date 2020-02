Sekiro, BioShock, DMC e Assassin's Creed tra i nuovi Deals with Gold e sconti Xbox Store

Come ogni martedì, l'account Twitter ufficiale di Larry "Major Nelson" Hyrb condivide l'annuncio ufficiale dei nuovi Deals with Gold e delle promozioni speciali attive su Xbox Store.

Tra i titoli inclusi troviamo un'ampia selezione di interessanti produzioni Xbox One. A titolo di esempio possiamo segnalare Sekiro: Shadows Die Twice, gioco FromSoftware vincitore del GOTY 2019, o BioShock: The Collection, un'interessante raccolta utile a non farsi trovare impreparati al lancio del nuovo BioShock 4. Attive inoltre diverse promozioni legate alla serie Ubisoft dedicata alla Setta degli Assassini, con sconti su Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Syndicate, Assassin's Creed IV Black Flag e molto altro. Disponibili anche interessanti sconti legati alla serie di Devil May Cry, con Devil May Cry 4 e Devil May Cry 5 in promozione. Coinvolti infine nelle nuove iniziative anche ulteriori produzioni, afferenti ad esempio alla serie Far Cry, a For Honor e a Ghost Recon Breakpoint.



Come di consueto, sono disponibili anche alcuni sconti su giochi Xbox 360. Tra questi ultimi possiamo citare diversi capitoli della serie Resident Evil, come Resident Evil Code Veronica, Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6 o Resident Evil Revolutions. Antipasti interessanti in attesa di poter mettere le mani su Resident Evil 3 Remake.



Per l'elenco completo delle promozioni, che avranno termine nel corso della giornata del 17 febbraio, vi rimandiamo al link disponibile nel Tweet in calce a questa news.