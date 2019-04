In Sekiro i boss all'inizio erano messi in un ordine completamente diverso

Parte del successo ottenuto da Sekiro: Shadows Die Twice, è dovuto anche alla difficoltà del gioco, in grado di proporre ai giocatori un grado di sfida più che soddisfacente rispetto a molti dei titoli odierni, ma anche alle bellissime boss fight profonde e impegnative.

Eppure i boss di Sekiro: Shadows Die Twice all'inizio erano messi in un ordine completamente diverso. In una recente intervista a Hidetaka Miyazaki, rilasciata insieme al creatore di Shadow of the Colossus, Fumito Ueda, il capo di FromSoftware ha dichiarato: "Quando si crea una storia e il naturale flusso del level design e dello stage design, essendo importantissimo bilanciare i vari elementi, capita di capire che un boss si trova in una posizione in cui non dovrebbe essere. Allora devi cambiarla, e all'improvviso tutte le sue linee di dialogo non sono più valide rispetto alla posizione di prima, e allora ti tocca fare altri cambiamenti".

Una bella faticaccia insomma, che Miyazaki però rivela essere una caratteristica comune in tutti i suoi action games. Anche Fumito Ueda ha detto di aver effettuato un processo simile in Shadow of the Colossus, dove l'ordine dei boss era molto diverso in origine, rispetto a quello presente sul prodotto finito. Ogni boss battle è un pezzo di un puzzle, e trovare il giusto ordine per creare la miglior curva di difficoltà possibile e il miglior ritmo, succede solo alla fine della produzione.

Che ne pensate delle dichiarazioni dei due autori? L'ordine scelto per i boss alla fine vi ha soddisfatto? Trovate la nostra recensione di Sekiro: Shadows Die Twice sul nostro sito.