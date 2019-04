Sekiro: il braccio prostetico ricreato da un fan è incredibile

Uno dei giochi più chiacchierati delle ultime settimane è sicuramente Sekiro: Shadows Die Twice. L'entusiasmo intorno al bellissimo titolo di FromSoftware (avete letto la nostra recensione di Sekiro: Shadows Die Twice?) è ancora tanto, e non mancano gli omaggi di alcuni fan creativi.

Uno di essi è infatti riuscito a creare una copia del braccio prostetico del gioco, uno degli strumenti più iconici, ed è semplicemente spettacolare. La sua versione contiene diversi dettagli particolari, tra cui le articolazioni perfettamente funzionanti su tutte e cinque le dita, e la corda nella parte interna, esattamente come la corrispondente parte videoludica.

L'utente ha postato poi anche l'intero processo creativo, che potete vedere nell'immagine inserita nel post di Reddit, per cui se aveste intenzione anche voi di darvi al fai da te e costruire la vostra versione del braccio, ora potete perlomeno avere delle linee guida.

Se invece il vostro tempo libero preferite impiegarlo giocando, ecco la nostra guida di Sekiro: Shadows Die Twice per muovere i primi passi all'interno del gioco. Per approfondire inoltre, non dimenticate che questa sera, alle 21.30, sul nostro canale Twitch sarà ospite Sabaku no Maiku, proprio per parlare dell'ultima fatica di FromSoftware insieme al nostro Francesco Fossetti. Avete già messo la sveglia sullo smartphone?