Sekiro conquista la vetta della classifica giapponese con oltre 150 mila copie

Come ampiamente preventivabile, Sekiro: Shadows Die Twice è riuscito a conquistare contemporaneamente il cuore dei videogiocatori nipponici e la vetta della classifica settimanale.

Con ben 157.548 copie piazzate nel weekend di lancio, la difficile opera di FromSoftware ha messo dietro tutte le altre nuove uscite diventando il titolo più venduto della settimana che va dal 18 al 24 marzo. Le versioni PlayStation 4 e Nintendo Switch di Super Robot Wars T si sono dovute accontentare della seconda e della terza posizione, rispettivamente con 88.093 e 44.051 unità piazzate. Ecco a voi la top 10 fornita, come sempre, da Media Create (tra parentesi il numero totale di copie vendute):

[PS4] Sekiro: Shadows Die Twice (From Software, 03/22/19) – 157,548 (Nuovo) [PS4] Super Robot Wars T (Limited Edition Included) (Bandai Namco, 03/21/19) – 88,093 (Nuovo) [NSW] Super Robot Wars T (Limited Edition Included) (Bandai Namco, 03/21/19) – 44,051 (Nuovo) [NSW] Chocobo’s Mystery Dungeon: Every Buddy! (Square Enix, 03/21/19) – 28,509 (Nuovo) [PS4] Atelier Lulua: The Scion of Arland (Limited Editions Included) (Koei Tecmo, 03/21/19) – 27,734 (Nuovo) [PS4] Chocobo’s Mystery Dungeon: Every Buddy! (Square Enix, 03/21/19) – 21,041 (Nuovo) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 21,008 (2,974,153) [NSW] New Super Mario Bros. U (Nintendo, 01/11/19) – 17,827 (534,367) [PS4] Devil May Cry 5 (Capcom, 03/08/19) – 15,353 (164,703) [PS4] The Division 2 (Limited Edition Included) (Ubisoft, 03/15/19) – 15,186 (79,003)

Il successo di Sekiro Shadows Die Twice su PlayStation 4 non ha tuttavia influenzato in maniera sensibile le vendite della console di Sony, che hanno subito solo un modesto aumento. Di conseguenza, Nintendo Switch continua a dominare tra gli hardware (tra parentesi le unità vendute la settimana scorsa):

Switch – 56,099 (56,954) PlayStation 4 – 27,061 (25,015) PlayStation 4 Pro – 7,834 (7,206) New 2DS LL – 4,731 (4,040) 2DS – 2,300 (793) New 3DS LL – 912 (892) PlayStation Vita – 376 (870) Xbox One X – 63 (91) Xbox One – 28 (45)

Come ampiamente preannunciato, questi riportati sonorelativi al mercato giapponese ad essere resi pubblici. D'ora in avanti Media Create non divulgherà più le classifiche a seguito delle pressioni degli azionisti.