Sekiro debutta al primo posto della classifica in Italia

Grande successo per Sekiro Shadows Die Twice in Italia: il gioco From Software (pubblicato da Activision) debutta sul gradino più alto del podio con l'edizione PlayStation 4 mentre la versione PC occupa il terzo posto della Top 10, preceduto da FIFA 19.

Classifica Videogiochi Italia

SEKIRO SHADOWS DIE TWICE (PS4) FIFA 19 (PS4) SEKIRO SHADOWS DIE TWICE (PC) GRAND THEFT AUTO V (PS4) TOM CLANCY'S THE DIVISION 2 (PS4) SEKIRO SHADOWS DIE TWICE (XBOX ONE) MINECRAFT NINTENDO SWITCH EDITION (SWITCH) CALL OF DUTY BLACK OPS 4 (PS4) SPIDER-MAN (PS4) DEVIL MAY CRY 5 (PS4)

Sekiro Shadows Die Twice è presente anche in versione Xbox One al sesto posto, mentre le posizioni 4 e 5 sono occupate da Grand Theft Auto V e The Division 2. Chiudono la classifica italiana Minecraft per Nintendo Switch, Call of Duty Black Ops 4, Marvel's Spider-Man e Devil May Cry V.

Invariata invece la classifica dei tre giochi più venduti in Italia dal primo gennaio 2019 che vede FIFA 19 al primo posto con a seguire rispettivamente GTA V e Kingdom Hearts 3.