Sekiro, Devil May Cry 5 e The Division 2 in diretta oggi su Twitch!

Continuano gli appuntamenti live targati Everyeye.it: per la giornata di oggi vi proponiamo tre diverse trasmissioni dedicate ad altrettanti giochi caldi, da Sekiro Shadows Die Twice a The Division 2...

Si inizia proprio con Sekiro, il nuovo gioco From Software sarà il protagonista dell'appuntamento delle ore 14:00 mentre alle 17:00 Alessandro Bruni sarà in diretta con Devil May Cry V. Alle 21:00 invece spazio a Giorno Gaming con Tom Clancy's The Division 2, per concludere in bellezza una giornata piuttosto ricca di appuntamenti in diretta.

Ricordiamo che tutte le trasmissioni andranno in onda esclusivamente sul canale Twitch di Everyeye.it, vi invitiamo a registrarvi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette. Le repliche, invece, verranno caricate esclusivamente sul canale YouTube Everyeye On Demand.