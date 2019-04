Sekiro, Devil May Cry 5 e The Division tra i giochi più venduti a marzo in Giappone

Il mese di marzo ha visto la pubblicazione di giochi molto attesi dalla community videoludica, tra cui Sekiro: Shadows Die Twice, Devil May Cry 5 e Tom Clancy's The Division 2.

E sono proprio questi tre titoli a conquistare il podio al vertice della classifica dei giochi più venduti in Giappone nel corso del mese di marzo 2019. A condividere i dati relativi al mercato videoludico del Sol Levante è Famitsu: vi riportiamo dunque di seguito la relativa top-ten:

[PS4] Sekiro: Shadows Die Twice – 278.353 (194.860 copie fisiche, 83.493 digitali) [PS4] Devil May Cry 5 – 223.731 (169.353 copie fisiche, 54.378 digitali) [PS4] Tom Clancy's the Division 2 – 152.632 (89.011 copie fisiche, 63.621 digitali) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 118.686 (107.095 copie fisiche, 11.591 digitali) [PS4] Super Robot Wars T – 114.970 (90.278 copie fisiche, 24.692 digitali) [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe – 89.643 (82.245 copie fisiche, 7.398 digitali) [NSW] Minecraft – 74.176 (56.292 copie fisiche, 17.884 digitali) [PS4] One Piece: World Seeker – 68.084 (61.215 copie fisiche, 6.869 digitali) [NSW] Yoshi’s Crafted World – 59.364 (50.007 copie fisiche, 9.357 digitali) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 57.130 (51.816 copie fisiche, 5.314 digitali)

L'esordio del nuovo gioco From Software porta alla software house la medaglia d'oro, conal vertice della classifica, con un totale di quasi 280.000 copie vendute. Segue, anch'esso con più di 200.000 copie all'attivo, mentre la medaglia di bronzo va a, che debutta in Giappone con più di 150.000 copie vendute.Tra gli esordienti, trova spazio in classifica anche la nuova avventura del dinosauro verde di Nintendo, di cui vi abbiamo parlato all'interno della nostra recensione di Yoshi's Crafted World , a cura di Andrea Fontanesi. Sulle pagine di Everyeye potete inoltre trovare uno speciale dedicato ai migliori giochi di Marzo 2019