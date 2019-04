Sekiro è troppo difficile? Una mod aggiunge una sorta di Easy Mode su PC

Com'è ormai ben noto, Sekiro: Shadows Die Twice è un gioco molto difficile. Il più impegnativo tra quelli creati da FromSoftware nella sua storia recente, come ha avuto modo di affermare il nostro Francesco Fossetti nella sua recensione del titolo di Miyazaki.

Nonostante alcuni abili utenti siano già riusciti a realizzare imprese notevoli (come sconfiggere i boss senza subire danni), la maggior parte della community sta riscontrando molte difficoltà nel proseguire l'avventura. Fa senz'altro parte del gioco, come ha avuto modo di ribadire il suo stesso creatore, ma su PC qualcuno si è già adoperato per rendere il viaggio nel Giappone feudale di Sekiro più semplice.

Un utente, un certo uberhalit, ha realizzato e pubblicato su Nexus un'interessante mod chiamata Sekiro FPS Unlock and more. Grazie a questo tool, gli utilizzatori possono sbloccare il framerate, impostare un risoluzione personalizzata, incrementare il FOV (campo della visuale), giocare in finestra senza bordi e registrare diverse statistiche (morti, uccisioni) in un file. Si tratta di funzioni molto utili e bramate da molti giocatori PC, ma non siamo ancora arrivati alla parte più bella. La mod di uberhalit è anche in grado di modificare la velocità di movimento del protagonista e dei nemici.

In sostanza, invertendo su questi due parametri è possibile creare una Easy Mode "fai da te": basta incrementare la velocità di Sekiro e diminuire quella dei nemici. Grazie ai selettori incorporati, è possibile intervenire sui due parametri in maniera indipendente e decidere l'entità delle modifiche. È interessante notare che la modifica della velocità di movimento rientra tra i suggerimenti del creatore di Celeste per un'ipotetica Easy Mode. È giusto specificare, in ogni caso, che la mod può funzionare anche all'inverso, rendendo il gioco più difficile. I più coraggiosi possono infatti aumentare la velocità dei nemici. Se siete interessati, potete scaricare il tool da NexusMods: trovate il link allegato in calce a questa notizia.