Sekiro: due mod permettono di giocare nei panni di Gray Fox e Raiden di Metal Gear

Se già la mod incentrata su 2B di NieR Automata aveva permesso ai giocatori di Sekiro: Shadows Die Twice di vestire i panni di un personaggio alternativo, ecco che i due modder "EmperorFaiz" e "skymoon" ci regalano la possibilità di affrontare l'action-adventure di FromSoftware immedesimandoci in due noti personaggi della saga di Metal Gear Solid.

Stiamo parlando per la precisione di Gray Fox e Raiden, due guerrieri che ben si accostano allo stile di combattimento predominante in Sekiro Shadows Die Twice. Il modello di Gray Fox è stato preso in prestito da Metal Gear Rising Revengeance, il frenetico spin-off action sviluppato in collaborazione tra Kojima Productions e Platinum Games, mentre le fattezze di Raiden sono presumibilmente tratte da Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (il modder non ha saputo dare certezze al riguardo). Comprensibilmente, il lavoro di importazione si limita ai modelli, e non vi è alcuna introduzione di file audio aggiuntivi legati ai personaggi. Potete accedere al portale Nexus Mod in caso foste interessati a scaricare le mod legate Gray Fox e Raiden.

Sekiro Shadows Die Twice è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sebbene il livello di difficoltà del titolo FromSoftware presenti un livello di difficoltà proibitivo per molti giocatori, c'è chi è riuscito a completare l'avventura uccidendo i boss a colpi di moneta.