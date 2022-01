Sekiro: c'è chi lo ha finito bendato in due ore, nuovo record

La scorsa estate Mitchriz ha finito Sekiro bendato in quattro ore e mezzo, adesso lo streamer ha superato il suo stesso record riuscendo ad abbassare il tempo di completamento fino a due ore tonde tonde.

Durante la maratona Awesome Games Done Quick, Mitchriz ha provato a migliorare ulteriormente la sua impresa, riuscendoci, tanto che lo streamer e YouTuber ha completato il gioco di FromSoftware in 2:00:35, ovviamente bendato per tutto il tempo.

Sebbene non si tratti di un record assoluto per le speedrun di Sekiro Shadows Die Twice, questo è senza dubbio il miglior tempo tra coloro che hanno provato a finire il gioco a occhi chiusi (letteralmente), un risultato che ha stupito lo stesso Mitchriz, il quale ha dichiarato di essersi allenato moltissimo e di aver sviluppato una notevole memoria fotografica che gli ha permesso di raggiungere questo eccellente risultato. Sarà difficile (ma non impossibile) fare meglio in futuro ma chissà che lo streamer non decida di sfidare nuovamente se stesso provando a superare il nuovo record e scendendo sotto le due ore. E altri agguerriti rivali potrebbero farsi avanti, considerando la popolarità del gioco di Miyazaki.

Restando in casa FromSoftware, Elden Ring arriverà a febbraio e siamo certi che diventerà rapidamente protagonista di video speedrun e maratone.