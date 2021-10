Sekiro finito senza danni? Sì, ma anche Bloodborne, Demon's Souls e i tre Dark Souls!

La storia di FromSoftware è costellata di produzioni note per il proprio livello di difficoltà, tra le quali occupa un posto di particolare rilievo il più recente Sekiro: Shadows Die Twice.

Il viaggio dello Shinobi attraverso un Giappone antico, magico e letale rappresenta infatti la vetta delle sfide proposte dal team di sviluppo nipponico. Eppure, c'è chi lo ha terminato senza ricevere alcun colpo da parte degli avversari disseminati nell'ombra! A raggiungere il traguardo è stato lo streamer The Happy Hob, che ha così completato una missione a dir poco peculiare, da lui ribattezzata "God run".

Nel corso di ben due anni di tempo, lo streamer ha portato a termine in sequenza l'intera trilogia di Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice, il tutto con il medesimo vincolo: non ricevere neppure un danno da parte degli avversari. Il taglio del traguardo da parte di The Happy Hob arriva in effetti in un momento particolarmente propizio: dopo una pausa rifocillante, lo streamer potrà infatti presto imbarcarsi tra le atmosfere di Elden Ring, l'attesissimo nuovo Action RPG di casa FromSoftware.



Anche a fronte del recente rinvio di Elden Ring, l'appuntamento con i Senzaluce resta alquanto imminente, con l'inizio del 2022 che porterà i giocatori tra le lande immaginate da Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin.