Sekiro di From Software e The Messenger in arrivo questa settimana su PlayStation 4

La settimana appena iniziata non è particolarmente ricca di novità per PS4 e PS4 PRO in termini quantitativi ma non disperatevi perchè tra i giochi in arrivo nei prossimi sette giorni troviamo un vero e proprio pezzo da novanta come Sekiro Shadows Die Twice.

Nuovi Giochi PlayStation 4

Alwa's Awakening 19 marzo

American Ninja Warrior 19 marzo

War Theatre 19 marzo

Chocobo's Mystery Dungeon Every Buddy! 20 marzo

Cube Zone 20 marzo

Fate/Extella Link 20 marzo

The Messenger 19 marzo

Peasant Knight 20 marzo

Sekiro Shadows Die Twice 22 marzo

Super Kickers League 21 marzo

SNK 40th Anniversary Collection 22 marzo

Sekiro, nuovo gioco degli autori di Bloodborne e Dark Souls, sarà disponibile dal 22 marzo in formato fisico e digitale. Insieme a Shadows Die Twice arriveranno anche SNK 40th Anniversary Collection, il platform/action The Messenger di Devolver Digital (che tanto successo ha riscosso su PC e Switch), Fate/Extrella Link e Chocobo's Mystery Dungeon Every Buddy.

Presenti anche produzioni minori come American Ninja Warrior (basato sull'omonimo show televisivo, piuttosto popolare anche in Italia), Alwa's Awakening, Cube Zone, Peasant Knight e Super Kickers League. Sekiro Shadow Die Twice si prospetta in ogni caso come l'uscita più attesa della settimana, tra pochi giorni potremo finalmente mettere le mani sul nuovo gioco From Software, a quanto sembra però il day one di Sekiro è stato rotto in alcuni paesi e diversi giocatori hanno già avuto modo di provare il titolo...