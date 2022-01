Sekiro su Game Pass? È improbabile, a Microsoft 'non basta' acquisire Activision

Lo scossone mediatico provocato dalla notizia di Microsoft che compra Activision Blizzard sta generando un numero infinito di discussioni che coinvolgono, ovviamente, le teorie sui giochi Activision destinati a entrare nel Game Pass: tra i nomi più gettonati troviamo quello di Sekiro Shadows Die Twice.

Il capolavoro soulslike, infatti, rientra nel vastissimo elenco di videogiochi prodotti da Activision, pur essendo stato sviluppato da FromSoftware. Alla luce dell'ingresso di Activision nella famiglia di Xbox, in tanti si stanno chiedendo sui social e sui forum di settore quali possano essere le probabilità per l'arrivo di Sekiro 'gratis' su Xbox Game Pass.

Ebbene, come giustamente ricordato dai colleghi di Gamespot.com, purtroppo per gli abbonati al Game Pass la proprietà intellettuale di Sekiro non appartene ad Activision Blizzard, bensì a FromSoftware: ogni futura decisione riguardante l'eventuale ingresso di Sekiro Shadows Die Twice su Game Pass dovrà quindi passare per degli accordi bilaterali tra Microsoft e gli stessi sviluppatori del kolossal action ruolistico.

Il mancato approdo di qualsivoglia titolo della serie di Dark Souls su Game Pass, e l'imminente lancio di Elden Ring, rendono perciò estremamente improbabile l'ipotesi di un approdo a breve di Sekiro nel catalogo del servizio in abbonamento della casa di Redmond. Ben diverso è invece il discorso legato ai videogiochi IP storiche di Activision Blizzard come Call of Duty, Diablo, Crash Bandicoot, Spyro, Overwatch e World of Warcraft, per i quali l'ingresso nella ludoteca di Xbox Game Pass rappresenta una certezza nel medio-lungo periodo e forse anche prima, come verificatosi nei mesi successivi all'acquisizione di Bethesda.