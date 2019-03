Sekiro giocato in diretta su Twitch oggi alle 18:00!

Oggi pomeriggio alle 18:00 la redazione di Everyeye.it si riunirà su Twitch per giocare in diretta con Sekiro, il nuovo gioco degli autori di Bloodborne, Dark Souls e Demon's Souls!

Appuntamento imperdibile per vedere in azione il nuovo progetto di Hidetaka Miyazaki e scoprire tutto sul gameplay di Sekiro. L'appuntamento con il gioco FromSoftware sarà preceduto da altre due dirette: alle 10:00 spazio a Colazione con Everyeye, quattro chiacchiere in libertà di fronte ad un buon caffè, mentre alle 16:00 saremo live con Devil May Cry V.

Alle 21:00 invece torna l'appuntamento con Side Quest in compagnia di Francesco Fossetti. Il "lato B" di un videogioco affrontato senza particolari intenti, con il puro obiettivo di divertirsi e passare una serata all'insegna della leggerezza.

Tutte le trasmissioni, lo ricordiamo, andranno in onda esclusivamente sul canale Twitch di Everyeye.it, al quale vi invitiamo a registrarvi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette. Le repliche saranno disponibili invece sul canale YouTube Everyeye On Demand.