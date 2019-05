Sekiro: un giocatore l'ha finito utilizzando solo gli Strumenti Prostetici

Continuano a spuntare in rete le speedrun e i record più strani legati a Sekiro: Shadows Die Twice. L'ultimo riguarda quello dello YouTuber Iron Pineapple, che ha deciso di sconfiggere ogni singolo boss del gioco senza mai utilizzare Kusabimaru, l'affilatissima katana del Lupo senza un braccio.

La "prosthetic only run", questo è il nome che l'utente ha dato alla propria partita, prevede che i nemici vengano buttati giù solo ed esclusivamente tramite l'utilizzo degli Strumenti Prostetici. Nel corso degli scontri non è infatti possibile attaccare con il tasto R1/RB o parare i colpi con il tasto L1/LB. L'utilizzo del tasto relativo all'attacco è stato utilizzato solo ed esclusivamente per dare il colpo di grazia agli avversari quando l'indicatore della postura giungeva al limite. Ovviamente il numero di emblemi spiritici di una partita standard non sarebbe bastato a completare nessuno degli scontri e, pertanto, Iron Pineapple ha abilitato una mod del gioco che permette di utilizzare un numero illimitato di volte gli strumenti montati sulla protesi del Lupo.

Nel video che trovate in allegato alla notizia potete vedere un estratto della partita dello YouTuber e scoprire alcuni trucchetti che, grazie alle vulnerabilità dei boss a determinati gadget, gli hanno permesso di eliminarli senza particolari problemi.

Vi ricordiamo che il successo di Sekiro è andato ben oltre le previsioni di Activision, dal momento che ha superato Dark Souls 3 piazzando più di 1,4 milioni di copie al lancio.