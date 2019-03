Sekiro, Google Yeti e Devil May Cry 5 tra le dirette della settimana

Inizia una nuova settimana e come di consueto vi proponiamo il palinsesto delle dirette Everyeye Live, con appuntamenti dedicati a Sekiro Shadows Die Twice, Apex Legends, The Division 2, Devil May Cry V e tanto altro ancora...

Palinsesto Everyeye Live

Lunedì 18 marzo

Ore 17: The Division 2

Ore 21: Q&A Cinema

Martedì 19 marzo

Ore 16: Domande e Risposte

Ore 17:30 Google Yeti: Presentazione commentata in Italiano

Ore 21: The Division 2 feat. Giorno Gaming

Mercoledì 20 marzo

Ore 10: Colazione con Everyeye

Ore 16: Devil May Cry 5

Ore 18: Sekiro Shadows Die Twice

Ore 21: Side Quest Episodio 2

Giovedì 21 marzo

Ore 14: Sekiro Shadows Die Twice

Ore 17: Devil May Cry 5

Ore 19: Apex feat. il Green

Ore 20: Rotocalco

Ore 21: The Division 2 feat. Giorno Gaming

Venerdì 22 marzo

Ore 15: Q&A Deluxe

Ore 17: Sekiro

Ore 21: Da Definire

Sabato 23 marzo

Ore 17: Dead or Alive 6 feat. Schiaccisempre

Domenica 24 marzo

Ore 21: DA DEFINIRE

Come di consueto vi ricordiamo che le dirette andranno in onda esclusivamente su Twitch, vi invitiamo a iscrivervi al canale per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è obbligatoria per poter interagire con la redazione e la community. Vi aspettiamo!