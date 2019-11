Sekiro: nuove mod con Elsa di Frozen,Ryu di Street Fighter e Big Smoke di GTA San Andreas

I modder di Sekiro Shadows Die Twice continuano a stravolgere il comparto grafico e i contenuti del kolossal soulslike di From Software: gli ultimi progetti amatoriali coinvolgono Elsa di Frozen e Ryu di Street Fighter.

Grazie all'ormai consolidata tecnica della sostituzione del modello poligonale dei personaggi di Shadows Die Twice, la scena dei modder di Sekiro è stata in grado di cambiare l'aspetto del Lupo per fargli assumere le sembianze del lottatore della saga picchiaduro di Street Fighter e della protagonista di della saga cinematografica della Disney lanciata nel 2013 e proseguita quest'anno con Frozen 2 Il Segreto di Arendelle.

Quasi a voler rendere più surreale questo crossover, gli appassionati di Sekiro hanno deciso di servirsi di queste mod per inscenare un'epica battaglia a colpi di katana tra la stessa Elsa e Big Smoke di GTA San Andreas: date un'occhiata al filmato che campeggia a inizio articolo e diteci che cosa ne pensate!

Se amate questo genere di iniziative celebrative legate al capolavoro action ruolistico di From Software in lizza per la vittoria dei premi più ambiti nelle nomination ai The Game Awards 2019, non potete assolutamente lasciarvi scappare il video dello spettacolare PC di Nvidia ispirato a Sekiro.