Sekiro: una mod permette di giocare con Dante, Scorpion, Cloud, Geralt e altri

Siete stanchi di vestire i panni del Lupo senza un braccio in Sekiro: Shadow Die Twice? Nessun problema, poiché grazie all'incredibile lavoro dei modder è ora disponibile un pacchetto di personaggi aggiuntivi che vi consentirà di vestire i panni dei protagonisti di numerosi titoli, fumetti e tanto altro.

La Ultimate Character Collection, questo è il nome della mod, contiene tra i vari personaggi anche:

2B (Nier: Automata DLC)

A2 (Nier: Automata)

Cloud (Final Fantasy VII)

Dante (Devil May Cry)

Darth Maul (Star Wars Episodio I - La Minaccia Fantasma)

Liu Kang (Mortal Kombat)

Gehrman (Bloodborne)

Geralt (The Witcher 3)

Guts (Berserk)

Hisako (Killer Instinct)

Cacciatore di Yharnam (Bloodborne)

Lady (Devil May Cry 5)

Gwyn, Lord of Cinder (Dark Souls)

Majin Nero (Devil May Cry 5)

Nico (Devil May Cry 5)

Red Hood (DC Comics)

Ryoma (Fire Emblem)

Scorpion (Mortal Kombat)

William (Nioh)

Zoro (One Piece)

Ayame (Tenchu)

Momiji (Dead or Alive)

Rikimaru (Tenchu)

Si tratta di una quantità incredibile di modelli che possono essere applicati al protagonista del titolo From Software e, in alcuni casi, ad essere sostituiti sono anche i modelli delle armi. Potrete ad esempio utilizzare Rebellion, lo spadone di Dante, e la spada laser di Darth Maul.

Per far funzionare la mod, che potete scaricare su NexusMods, bisogna aver già installato Mod Engine, requisito considerato fondamentale dai suoi sviluppatori. È inutile dire che l'unica versione del gioco compatibile con questi file è quella PC e non vi è modo di applicare i modelli alle edizioni PlayStation 4 e Xbox One.

Sapevate che l'assenza di DLC per Sekiro potrebbe essere dovuta allo sviluppo di Elden Ring? Vi ricordiamo inoltre che un utente ha sconfitto tutti i boss di Sekiro con delle monete.