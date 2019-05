Sekiro: ecco a voi la mod con protagonista 2B di Nier Automata

Sembra ormai che la pubblicazione di mod dedicate a Sekiro: Shadows Die Twice sia fuori controllo ed è possibile assistere a nuovi e bizzarri progetti quasi quotidianamente.

Solo qualche giorno fa vi abbiamo infatti mostrato la divertente mod che permette di indossare i panni di una versione low poly di Donald Trump in Sekiro. La mod di cui vi parleremo oggi è invece si prende più sul serio ed è principalmente indirizzata agli appassionati di Nier: Automata, l'action realizzato da Platinum Games in collaborazione con Yoko Taro. Installando la mod in questione, infatti, potrete sostituire il modello del Lupo senza un braccio con quello della bella 2B, l'androide protagonista dell'ultimo Nier. Installando i file necessari a giocare con questo personaggio non vi limiterete solo alla sostituzione dello stesso ma anche a quello delle fattezze di Kusabimaru, l'affilatissima katana del Lupo. Anche alcuni file audio verranno rimpiazzati con quelli di una cacciatrice di sesso femminile per rendere più credibile il gioco nei panni dell'androide.

Al solito potete trovare tutte le informazioni necessarie all'installazione della mod sulla relativa pagina di NexusMods. Va precisato che per poter abilitare il modello di 2B è fondamentale aver già a disposizione Mod Engine e il DS3 & BB material pack.

Vi ricordiamo che grazie alla community di modder è anche possibile affrontare Shrek in Sekiro sostituendo il modello del mini-boss orco con quello della buffa creatura verde.