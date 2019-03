Sekiro, Mortal Kombat 11 e PlayStation State of Play tra le dirette della settimana

Come ogni lunedì vi proponiamo il palinsesto Everyeye Live della settimana appena iniziata: da oggi e per i prossimi sette giorni abbiamo in programma una serie di dirette dedicati a titoli come Sekiro, Apex Legends, The Division 2, Yoshi's Crafted World ed alla Beta di Mortal Kombat 11.

Palinsesto Everyeye Live 25/31 marzo 2019

Lunedì 25 marzo

Ore 17: Devil May Cry 5

Ore 21:30: State of Play

Martedì 26 marzo

Ore 16: Q&A

Ore 17: Sekiro

Ore 19: Apex feat. il Green

Ore 21: The Division 2 feat. Giorno Gaming

Mercoledì 27 marzo

Ore 10: Colazione con Everyeye (Ale)

Ore 17: Mortal Kombat 11 feat. Schiaccisempre

Ore 21: Da Definire feat. RNade

Giovedì 28 marzo

Ore 17: Yoshi's Crafted World

Ore 20: 7 Giorni - Il Rotocalco Videoludico

Ore 21: The Division 2 feat Giorno Gaming

Venerdì 29 marzo

Ore 15: Q&A Deluxe

Ore 17: Mortal Kombat 11 feat. Schiaccisempre

Ore 21: Da Definire feat. RNade

Sabato 30 marzo

Ore 17: Da Definire

Domenica 31 marzo

Ore 21: Da Definire

Il palinsesto qui sopra riportato è provvisorio e soggetto a cambiamenti e modifiche. Per tutti gli aggiornamenti e per seguire le trasmissioni potete sintonizzarvi sul canale Twitch di Everyeye.it, unica piattaforma dove trasmettiamo in diretta, le repliche invece saranno disponibili sul canale YouTube Everyeye On Demand.