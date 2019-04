Sekiro: ecco Ninja e il suo scontro con il boss Scimmia Guardiana

Non era certo una sorpresa per tutti quelli che avevano già familiarità con i titoli di FromSoftware, ma che Sekiro: Shadows Die Twice fosse un gioco difficile, lo abbiamo capito praticamente tutti ormai (avete letto la nostra recensione di Sekiro: Shadows Die Twice?). Ora deve essersene accorto anche Ninja.

Come vi avevamo raccontato, dopo le polemiche di Ninja su Fortnite, per via del nuovo aggiornamento non particolarmente gradito dal notissimo streamer, quest'ultimo ha deciso di abbandonare, perlomeno temporaneamente, il Battle Royale di Epic Games, dedicandosi ad un videogioco praticamente ai suoi antipodi.

Ninja ha infatti cominciato a girare delle dirette relative a Sekiro: Shadows Die Twice. Proprio durante una di queste, lo streamer si è reso protagonista di un divertente siparietto. Potrebbero esserci spoiler relativi al gioco, per cui fate attenzione nel proseguire con la lettura.

Ninja si è trovato ad affrontare il boss Scimmia Guardiana: dopo averlo sconfitto con fatica, si è lasciato andare a un'esclamazione di esultanza. Quello che Tyler Blevins non sapeva però, è che si tratta di uno di quei boss che cambiano forma dopo essere stati uccisi. Ecco dunque che la Scimmia si rialza, prende la sua stessa testa mozzata e comincia ad inseguire Ninja, che per tutta risposta mette in pausa il gioco e se ne va, in un ragequit, se così lo vogliamo definire, davvero divertente.

Potete trovare il video dell'accaduto in calce alla news.