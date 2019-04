Sekiro: la nuova mod aggiunge gli effetti elementali alla Katana del Lupo!

Mentre i ragazzi di From Software si premurano di pubblicare l'aggiornamento 1.03 di Sekiro per migliorare l'esperienza ludica degli emuli del Lupo, la scena dei modder si diverte a realizzare pacchetti aggiuntivi amatoriali con cui estendere l'orizzonte di gioco del capolavoro Activision diretto da Hidetaka Miyazaki.

L'ultima idea partorita dalla vulcanica mente dello sviluppatore dilettante Katalash consiste nell'aggiunta dell'effetto elementale alla Katana del protagonista attraverso dei nuovi oggetti reperibili esplorando le aree più nascoste della mappa nel corso dell'avventura.

I cinque effetti elementali permettono all'utente di danneggiare il nemico di turno con attacchi di Fuoco, Divini, Velenosi, Elettrici e Shura: l'impiego di ciascuno dei poteri della mod in questione aggiunge dei bonus e dei malus specifici, dando così modo agli appassionati di ampliare il proprio ventaglio di tattiche e approcciarsi alle battaglie con i boss in modi inusuali. Il potere Shura, ad esempio, aumenta del doppio i danni inflitti dalla Katana e porta la barra di salute al 130% ma infligge al proprio personaggio un piccolo danno per ogni secondo di utilizzo.

La mod "Elemental Weapon Buffs" può essere scaricata gratuitamente attraverso le pagine di NexusMods: per una perfetta integrazione con gli altri pacchetti amatoriali e, soprattutto, per evitare la comparsa di bug e glitch, l'autore consiglia agli interessati di installare prima il tool Sekiro Mod Engine, anch'esso presente su Nexus Mods.