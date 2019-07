Una modo di Sekiro permette di abbassare la difficoltà su PC

Su Nexus Mods ha fatto recentemente la sua comparsa una nuova mod di Sekiro Shadows Die Twice per PC, che permette di abbassare in maniera drastica la difficoltà dell'ultimo gioco degli autori di Bloodborne e Dark Souls.

La Easy Mode di Sekiro aumenta il numero di oggetti diffusi sul terreno, l'efficacia degli attacchi, migliora la difesa e annulla i dati da caduta, oltre a fornire Emblemi Spiritici infiniti. Una serie di "aiutini" non di poco conto, che abbassano notevolmente il livello di difficoltà generale di Shadows Die Twice, ovviamente tarato verso l'alto come da tradizione FromSoftware. Da segnalare anche una recente mod che modifica il sistema di combattimento rendendolo simile a quello di Bloodborne.

Sekiro Shadows Die Twice è uno dei giochi più popolari dell'anno, con vendite che hanno superato quelle del publisher Activision. Ad oggi però non si parla di DLC e sequel, con FromSoftware impegnata su altri progetti come The Elden Ring, sviluppato in collaborazione con George R.R. Martin.