Sekiro: qualcuno ha riprodotto alcuni Strumenti Prostetici

Vi siete mai chiesti come sarebbero gli Strumenti Prostetici utilizzati dal Lupo in Sekiro: Shadows Die Twice se qualcuno ne realizzasse una riproduzione? Se la risposta è sì, sappiate che qualcuno ha deciso di fabbricarne due all'interno della propria officina.

Lo YouTuber colinfurze, in un paio di video realizzati in collaborazione con Activision e From Software, ha riprodotto l'Ascia Caricata della Scimmia e lo Scudo Caricato, due degli accessori più utili tra quelli presenti nel titolo di recente uscita. Come potete vedere all'interno dei filmati, che trovate in calce alla notizia, gli Strumenti Prostetici sono stati realizzati con grande cura ed è possibile seguire tutti i processi che hanno portato alla loro costruzione. Nella parte finale di ciascun video inoltre, è possibile persino vederli in azione (al minuto 7:11 per l'Ascia Caricata e 9:20 per lo Scudo Caricato).

