Sekiro: qualcuno ha sconfitto tutti i boss senza subire un colpo

Sekiro: Shadows Die Twice è disponibile da quasi due settimane e sono in tantissimi gli speedrunner che stanno affinando le proprie tecniche per completarlo nel minor tempo possibile. Qualcuno è riuscito però a portare a termine una sfida altrettanto difficile, ovvero sconfiggere ogni singolo boss del titolo senza mai subire un colpo.

Considerata la difficoltà piuttosto elevata di un titolo come Sekiro, parliamo di un'impresa decisamente difficile, la quale avrà richiesto allo YouTuber horheristo ore ed ore di allenamento. A rendere il tutto ancor più difficile è stata poi la volontà di affrontare i minacciosi avversari in New Game Plus. Per chi non lo sapesse il New Game Plus, chiamato anche NG+, consiste nel ricominciare il gioco mantenendo alcuni dei progressi per poi affrontare avversari molto più forti rispetto a quelli della prima run.

Il risultato di questa partita perfetta è un lungo filmato della durata di 42 minuti, durante i quali è possibile vedere l'abile giocatore buttare giù uno dopo l'altro i boss del titolo From Software. Ovviamente vi sconsigliamo assolutamente di procedere con la visione del video se non avete già completato il gioco, poiché rischiate di rovinarvi la sorpresa.

A proposito della difficoltà del gioco, pare che gli sviluppatori non abbiano intenzione di inserire una modalità facile nonostante le richieste di numerosi fan. Anche il creatore di Celeste è intervenuto in merito, provando ad immaginare alcune semplificazioni per il gioco.

Vi ricordiamo sulle nostre pagine potete trovare numerose guide che vi aiuteranno nel gioco e, tra queste, c'è quella sulla posizione degli Strumenti Prostetici.