Sekiro Shadows Die Twice in arrivo in Xbox Game Pass? Si fa largo il nuovo rumor

l'arrivo di un nutrito gruppetto di giochi Bethesda in Xbox Game Pass ha ulteriormente rinvigorito il già smodato entusiasmo nei confronti del servizio in abbonamento di Microsoft, destinato a ricoprire un ruolo sempre più centrale nell'ecosistema della casa di Redmond.

È in quest'entusiasmo generalizzato che va ad insinuarsi un nuovo rumor, messo in giro dal co-presentatore del podcast XboxEra Shpeshal Ed, già noto per aver rivelato in anticipo l'arrivo di Final Fantasy 7 Remake nel PlayStation Plus. Il leaker consiglia a tutti i suoi follower su Twitter di non acquistare Sekiro Shadows Die Twice nei prossimi due mesi, suggerendo quindi l'arrivo dell'action adventure di FromSoftware all'interno del catalogo di Xbox Game Pass. "Se state pensando di comprare Sekiro nei prossimi due mesi, forse è meglio aspettare... non si sa mai".

Si tratta chiaramente di una voce che non siamo in grado di confermare, pertanto vi consigliamo di prendere queste informazioni con le pinze. Se ciò dovesse rivelarsi vero, Sekiro Shadows Die Twice andrebbe a rappresentare allo stesso tempo il primo gioco Activision e il primo titolo FromSoftware a trovare spazio in Game Pass. Lo stesso Shpeshal Ed qualche giorno fa ha suggerito pure l'arrivo di tanti giochi Ubisoft in Xbox Game Pass nel corso del 2021, anche questa un'informazione non ancora confermata.