Sekiro Shadow Die Twice: una mod permette di utilizzare Emma, Genichiro e altri NPC

Continua il supporto della community dei modder a Sekiro: Shadows Die Twice, l'ultima fatica di From Software che è riuscita a vendere ben 2 milioni di copie in soli 10 giorni.

Grazie ad una mod pubblicata di recente, i giocatori avranno l'opportunità di sostituire il modello del Lupo con uno dei numerosi personaggi presenti nel gioco. Potrete infatti scegliere se indossare i panni di lady Emma, di Genichiro oppure di una lucertola gigante. Il pacchetto, che prende il nome di Costume Pack Mod, contiene al momento 25 diversi costumi alternativi e non è da escludere che il suo creatore, ZullieTheWitch, ne possa aggiungere degli altri con i futuri aggiornamenti. Per installare la mod avrete bisogno non solo del pacchetto, scaricabile gratuitamente dalla relativa pagina di Nexus Mods, ma anche di Sekiro Mod Engine, applicazione che vi permetterà di gestire agilmente tutti i file extra.

Prima di lasciarvi ad un filmato che mostra la mod in movimento, vi ricordiamo che un abile giocatore del titolo From Software è già riuscito a finirlo senza subire un solo colpo. Pare inoltre che Hidetaka Miyazaki, il papà di Dark Souls e Bloodborne, abbia intenzione di realizzare un titolo basato sul comparto narrativo in pieno stile Rockstar Games.