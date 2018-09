Sekiro: Shadow Die Twice si mostra in un nuovo video gameplay al Tokyo Game Show 2018

Direttamente dal Tokyo Game Show 2018, arriva un nuovo video gameplay di Sekiro: Shadows Die Twice, nuovo action/adventure in sviluppo presso FromSoftware per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Il filmato, realizzato dalla redazione di PlayStation Underground e pubblicato sul canale ufficiale di PlayStation, è stato catturato su PS4 Pro. Non solo mostra numerosi combattimenti contro i sempre coriacei mob e diverse fasi esplorative, ma anche una boss fight contro il Monaco Corrotto (Corrupted Monk). Inoltre, permette di dare uno sguardo ad un'area mai vista prima d'ora. Lo trovate in apertura di notizia, buona visione!

Ricordiamo che Sekiro: Shadows Die Twice verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 19 marzo 2018. Il titolo è in sviluppo presso FromSoftware, studio responsabile di Dark Souls e Bloodborne, sotto la direzione di Hidetaka Miyazaki. Il nostro Giuseppe Arace ha avuto modo di testarlo nel corso della Gamescom di agosto. Ecco un estratto dalla sua anteprima: "Epico e trottante nel combat system e suggestivo sul fronte della direzione artistica, l'ultimo gioco di Miyazaki ibrida la serie di Tenchu con quella dei Souls per un risultato che rispecchia appieno le nostre aspettative".