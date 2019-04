Sekiro Shadows Die Twice: ecco il trailer con i riconoscimenti della stampa

Sul canale Youtube ufficiale di Sekiro: Shadow Die Twice è stato pubblicato il trailer del gioco con i commenti tratti dalle recensioni della stampa italiana.

“Splendidamente tecnico”, “Un capolavoro di stile e cattiveria", “difficile e bellissimo”, “uno dei migliori giochi di questa generazione” sono solo alcuni degli estratti dalle entusiastiche recensioni che il gioco ha ricevuto dalla stampa specializzata.

Oltre che fra gli addetti ai lavori, Sekiro: Shadows Die Twice è stato molto apprezzato dai videogiocatori di tutto il mondo, vendendo più di 2 milioni di copie su PlayStation 4, Xbox e PC in meno di 10 giorni. Potete ammirare il trailer di Sekiro: Shadows Die Twice con i commenti e i voti della stampa italiana in cima a questa notizia.