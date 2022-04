Sekiro Shadow of War: infuria la battaglia ad Ashina con la mod che stravolge il soulslike

Nonostante siano trascorsi già 3 anni dal lancio di Sekiro, il capolavoro action di FromSoftware continua ad essere al centro dei pensieri dei fan e delle attività portate avanti dai modder. Con l'espansione fan made Shadow of War, un modder promette di ravvivare l'esperienza di gioco degli emuli del Lupo.

Realizzato dallo sviluppatore amatoriale conosciuto come "Nick", la mod Shadow of War aggiunge tantissimi elementi architettonici, alberi e decorazioni al mondo di gioco, ma soprattutto va a stravolgere il gameplay attraverso il riposizionamento dei nemici e la comparsa estemporanea di battaglie tra NPC in determinate aree della mappa.

L'espansione fan made aumenta inoltre il numero di nemici che sorvegliano i "passaggi obbligati" di Ashina, un intervento che viene però controbilanciato dall'aggiunta di nuovi appigli per il rampino e di passaggi segreti da attraversare sfruttando la verticalità della mappa.

I lavori su questo DLC amatoriale non sono ancora conclusi, ma lo sviluppatore preferisce non rimandarne il lancio e la propone già su NexusMods in una versione "work in progress" che comprende buona parte delle aggiunte e delle modifiche illustrate. Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a ripercorrere idealmente il viaggio del Lupo leggendo la nostra recensione di Sekiro Shadows Die Twice.