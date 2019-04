Sekiro: come abilitare l'HDR nella versione per PC

Se siete tra i possessori di un monitor o di un televisore con supporto alla tecnologia HDR, avrete sicuramente notato che Sekiro: Shadows Die Twice presenta qualche problemino. Un bug del titolo From Software impedisce infatti di abilitare in maniera automatica l'HDR, costringendo quindi i giocatori a farlo manualmente.

Il primo passo da seguire per godere correttamente dell'High Dynamic Range in Sekiro è quello di disabilitarlo nel pannello delle impostazioni di Windows 10. Per raggiungerlo dovete semplicemente cliccare in un punto qualsiasi del desktop col tasto destro del mouse e selezionare la voce Impostazioni Schermo. Nella sezione Colore dovrete cercare la seconda voce, ovvero HDR e WCG, e assicurarvi che sia disattivata.

Riducete ad icona la schermata delle impostazioni, poi avviate il gioco e, una volta nei menu, visitate le impostazioni video per accertarvi che l'HDR sia attivo. A questo punto non dovete far altro che premere la combinazione Alt+Tab, riaprire Impostazioni Schermo e attivare HDR e WCG. Come per magia potrete ritornare al gioco notando che tutti i problemi sono ora risolti. Sfortunatamente tale procedimento va ripetuto ad ogni avvio del gioco fino a quando gli sviluppatori non pubblicheranno una patch che sistemi la problematica.

