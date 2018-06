Sekiro: Shadows Die Twice è un action/adventure, spiegato il sistema dell'equilibrio

Dopo l'annuncio avvenuto nel corso della conferenza di Microsoft, stanno cominciando ad emergere i primi dettagli inerenti a Sekiro: Shadows Die Twice, nuovo e interessante progetto di FromSoftware.

Gli sviluppatori giapponesi hanno confermato all'E3 2018 che sarà a tutti gli effetti un titolo action/adventure, e non action GDR come i lavori più recenti della compagnia. Alla luce di questa importante differenza, Sekiro: Shadows Die Twice non includerà un sistema di classi e neppure le statistiche. Sarà in ogni caso presente un sistema di progressione legato all'acquisizione di nuove abilità o di nuovi gadget. Questi ultimi potranno essere usati in combattimento oppure per interagire con gli ambienti di gioco in modi molto diversi tra loro.

FromSoftware ha poi illustrato nel dettaglio il sistema dell'equilibrio sul quale è basato il combat system. L'obiettivo è quello di impattare i colpi dell'avversario premendo il tasto della guardia al momento giusto, così da ridurre gradualmente la sua barra dell'equilibrio fino ad esaurirla. Quando ciò avviene, è possibile penetrare la sua guardia mettendolo fuori gioco con un singolo colpo mortale. La resistenza varierà da nemico a nemico, ma il meccanismo sarà sempre il medesimo: fiaccarli, fargli perdere la stabilità e poi ucciderli. Cosa ve ne pare di questo sistema?

Ricordiamo che Sekiro: Shadows Die Twice è prodotto da Activision e che verrà pubblicato nel 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.