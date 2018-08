Sekiro Shadows Die Twice: Activision pubblica il primo video gameplay ufficiale del gioco

Dopo il filmato che abbiamo potuto ammirare nelle scorse ore, Activision ha ora pubblicato il primo video di gameplay ufficiale dedicato a Sekiro: Shadows Die Twice, il nuovo titolo che porta il nome di FromSoftware, la software house di Dark Souls e Bloodborne.

Il video, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, mette sommariamente in luce tutti gli aspetti che caratterizzano il prodotto: a differenza della serie Souls, in Sekiro potremo sfruttare l'ambientazione anche in modo verticali, così da aggirare più facilmente i nostri nemici e coglierli di sorpresa alle spalle. In ogni caso, più che sullo stealth, il gioco sembra focalizzarsi su un combattimento di stile action, avnedo la possibilità di attaccare frontalmente con la nostra katana o di sfruttare alcuni gadget che potremo installare sul braccio artificiale del nostro protagonista.

Lasciandovi alla visione del video di gameplay, ricordiamo che, come annunciato solo pochi giorni fa, Sekiro: Shadows Die Twice sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 22 marzo 2019. Sulle nostre pagine trovate altri 80 minuti di gameplay tratti dal gioco, peraltro presente in questi giorni alla GamesCom 2018 in formato giocabile. Se interessati ad un approfondimento sul nuovo gioco sviluppato da From Software, vi rimandiamo alla nostra nuova Video Anteprima.