Sekiro Shadows Die Twice: Activision ha svelato per errore l'arrivo di una Beta?

Stando a quanto rivelato distrattamente dal profilo Twitter di Activision Support, Sekiro: Shadows Die Twice, nuovo action-adventure targato From Software, potrebbe avere una fase di beta pre-lancio.

Come potete notare in calce alla notizia, un utente che ha apparentemente pre-ordinato la sua copia di Sekiro Shadows Die Twice, ha chiesto informazioni ad Activision circa l'inizio di una mai annunciata beta del gioco. La compagnia ha quindi replicato specificando che le date di inizio e fine della fase beta non erano ancora state fissate da Activision e From Software. Che sia questa una conferma definitiva che i giocatori potranno provare con mano il titolo prima che venga pubblicato in versione definitiva?

Raccomandiamo in ogni caso i nostri lettori di prendere la notizia con le dovute cautele, considerando anche il fatto che Sekiro, a differenza di Dark Souls e Bloodborne, non avrà una componente multiplayer online, e che quindi i motivi concreti per lanciare una beta potrebbero di fatto venire a mancare.

In attesa di eventuali aggiornamenti sulla questione, vi ricordiamo che Sekiro: Shadows Die Twice sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 22 marzo 2019. In occasione del Tokyo Game Shows, Activision e From Software hanno mostrato un nuovo video gameplay del titolo.