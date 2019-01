Sekiro Shadows Die Twice: l'area Hirata Estates si mostra in un video gameplay

Prosegue il coverage di GameInformer dedicato a Sekiro Shadow Die Twice, grazie al quale stiamo scoprendo tante nuove informazioni sull'action adventure sviluppato da FromSoftware e diretto da Hidetaka Miyazaki.

Quest'oggi la redazione inglese ha pubblicato un nuovo video gameplay esclusivo ambientato nell'area chiamata Hirata Estates - nel quale viene anche mostrata anche la meccanica di nuoto - visionabile a questo indirizzo. Di seguito vi forniremo alcune informazioni sulla location e la storia che la caratterizza, pertanto se non volete rovinarvi la sorpresa prima del lancio vi consigliamo di interrompere immediatamente la lettura.

I giocatori di Sekiro: Shadows Die Twice esploreranno Hirate Estates nell'ambito di un flashback, ambientato tre anni prima dei fatti narrati nel gioco principale. In questo frangente, verranno forniti alcuni importanti dettagli sul passato del protagonista Sekiro, in particolare verrà fatta luce sul suo rapporto con un personaggio denominato Young Lord.

In questi giorni, abbiamo inoltre scoperto che in Sekiro: Shadows Die Twice sarà presente il pulsante di pausa, una feature alla quale i fan della serie Souls s'erano completamente disabituati. Il mondo di gioco sarà molto più aperto rispetto agli altri capitoli della compagnia e fornirà molta più libertà di movimento, alla stregua di un free roaming. L'uscita, ricordiamo, è fissata per il 22 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.