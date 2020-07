Sekiro Shadows Die Twice arriva su Google Stadia questo autunno

Come promesso, alle 19:00 in punto Google pubblicato una nuova puntata di Stadia Connect, che in poco meno di venti minuti ha offre una panoramica dei giochi in arrivo prossimamente sulla piattaforma di gaming in streaming Google Stadia.

Tra i molteplici titoli in dirittura arrivo, alcuni dei quali in esclusiva, spicca senza ombra di dubbio Sekiro Shadows Die Twice, ultima opera di FromSoftware giunta sugli scaffali il 22 marzo dello scorso anno in formato multipiattaforma. L'action adventure, quindi, dopo essere approdato su PlayStation 4, Xbox One e PC, si prepara a fare il suo debutto anche su Google Stadia: non è ancora nota la data precisa, ma sappiamo che l'arrivo del vincitore del premio Gioco dell'Anno ai Game Awards 2019 è previsto nel corso del prossimo autunno.

Nel frattempo, potete dare un'occhiata al trailer dell'annuncio del gioco per Google Stadia e, se non lo avete mai giocato, farvi un'idea precisa sul titolo leggendo la nostra recensione di Sekiro Shadows Die Twice.