Sekiro Shadows Die Twice: arriva lo spettacolare trailer di lancio

Activision e From Software hanno pubblicato oggi lo spettacolare trailer di lancio di Sekiro Shadows Die Twice, il nuovo gioco degli autori di Demon's Souls, Bloodborne e Dark Souls. Trovate il video in apertura della notizia.

Il trailer di lancio di Sekiro contiene diversi spoiler sulla trama e su alcune meccaniche di gioco, se non volete anticipazioni vi consigliamo dunque di evitare di visualizzare il filmato.

Sekiro Shadows Die Twice sarà disponibile dal 22 marzo su PC, Xbox One, Xbox One X, PS4 e PS4 PRO, quest'ultima versione è stata recentemente oggetto di analisi da parte di Digital Foundry, con risultati positivi. Nel weekend, un leak ha svelato i trofei del gioco, anche in questo caso con molti spoiler.

Se volete saperne di più su Sekiro vi rimandiamo ai recenti approfondimenti di Sabaku, ricordandovi che Michele seguirà il gioco anche dopo il lancio, non solo sui suoi canali ma anche sulle pagine di Everyeye.