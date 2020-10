Sekiro Shadows Die Twice arriverà domani su Google Stadia ad un prezzo speciale

La libreria di Google Stadia Pro si aggiorna con l'arrivo di un pezzo da novanta targato From Software. Sekiro: Shadows Die Twice farà il suo esordio sul famoso servizio di cloud gaming a partire da domani con un prezzo speciale.

L'annuncio è arrivato dalle pagine dello Stadia community blog: Sekiro Shadows Die Twice arriverà domani 28 ottobre in concomitanza con l'uscita del corposo aggiornamento autunnale gratuito per tutte le versioni. L'update includerà una nuova modalità che permette di affrontare tutti i boss in rapida successione, tre nuove forme per il Lupo Bianco e la possibilità di registrare clip di 30 secondi. Per festeggiare l'evento Google ha dato il via ad una promozione che consente di accaparrarsi Sekiro al prezzo di 38.99 euro.

Nel corso della settimana Google Stadia vedrà l'arrivo di altri sei titoli tra cui Sniper Elite 4, Risk of Rain 2, The Gardens Between, Hello Neighbor: Hide & Seek, Republique e Sundered: Eldritch Edition, nonchè l'inizio della Stagione 9 di PlayerUnknown's Underground. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che su Google Stadia è ancora disponibile la Demo di Immortals Fenyx Rising e la particolare versione early access di Humankind.