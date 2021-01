Sekiro Shadows Die Twice: in arrivo il Funko Pop del Lupo

Nel corso degli ultimi giorni si sta tenendo il Funko Fair 2021, ovvero l'evento annuale della celebre azienda produttrice degli oggetti da collezione più popolari tra gli amanti di film, fumetti, videogiochi e tanto altro. Tra i numerosi annunci che Funko sta facendo quotidianamente ne troviamo oggi anche uno dedicato a Sekiro: Shadows Die Twice.

Se siete amanti delle statuine targate Funko e avete collezionato tutte quelle dedicate alle produzioni FromSoftware come il boss finale di Dark Souls 3 e il Cacciatore di Bloodborne, sappiate che presto potrete arricchire la vostra raccolta di Pop con il Lupo, ovvero lo shinobi senza un braccio protagonista di Sekiro Shadows Die Twice. Al momento non sappiamo come sarà la confezione dell'oggetto e l'unica immagine pubblicata sui social dall'azienda mostra la statuina del personaggio che impugna la katana e monta il suo immancabile braccio protesico. Stando alle pochissime informazioni presenti nel tweet di Funko, possiamo intuire come l'arrivo dell'oggetto da collezione avverrà almeno in territorio americano solo presso la catena GameStop e non è da escludere che anche in Italia sarà possibile acquistare il Funko Pop di Sekiro nei negozi della medesima catena. Non si conosce invece la data d'uscita, ma presumiamo che il suo arrivo non sia poi tanto lontano.

Avete già provato tutte le novità del corposo update gratuito di Sekiro, disponibile dallo scorso autunno?