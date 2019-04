Sekiro Shadows Die Twice: in arrivo l'update 1.03 su PC, PS4 e Xbox One

Senza adagiarsi sugli allori della straordinaria accoglienza ricevuta dagli appassionati e dalla stampa di settore, i ragazzi di From Software lavorano alacremente per migliorare Sekiro Shadows Die Twice e si preparano a lanciare l'aggiornamento 1.03 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Secondo quanto illustrato dagli autori giapponesi sulle pagine del sito ufficiale di Sekiro, l'update in questione non risolve"solo" i bug riscontrati dagli utenti ma promette di ampliare il ventaglio di opzioni a disposizione degli emuli del Lupo per portare a termine la sua missione di vendetta contro i luogotenenti e gli sgherri del clan Ashina.

Uno degli aspetti su cui il team capitanato da Hidetaka Miyazaki si è concentrato maggiormente con l'aggiornamento 1.03 è quello degli Strumenti Prostetici, con una riformulazione del costo in Emblemi Spiritici delle arti di combattimento e un utilizzo più efficiente delle abilità collegate, appunto, all'impiego in battaglia del braccio prostetico del Lupo.

Tra gli altri interventi compiuti da From Software citiamo poi la riduzione del danno Postura inflitto da alcune Arti di Combattimento (una modifica controbilanciata dall'aumento del danno della seconda parte della combo), così come l'ampliamento dell'accumulo di veleno causato dallo strumento prostetico "Sabimaru" e l'aggiunta di nuovi tutorial testuali nelle schermate di caricamento.

Nell'attesa di poter scaricare il nuovo aggiornamento e di ricevere il vostro giudizio sul lavoro svolto dagli sviluppatori giapponesi con questo update, vi lasciamo alla nostra recensione di Sekiro Shadows Die Twice e ai giudizi di Francesco Fossetti sul gioco From Software più difficile di sempre.