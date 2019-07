Sekiro Shadows Die Twice diventa Bloodborne: una mod trasforma il sistema di combattimento

Sekiro: Shadows Die Twice e Bloodborne, pur essendo entrambi giochi figli del team di From Software, presentano due sistemi di combattimento tra loro profondamente differenti.

Un modder, tuttavia, si è divertito nel cercare di avvicinare il primo al secondo, donando al nostro Lupo la possibilità di affrontare i propri temibili avversari con uno stile più simile a quello dei Cacciatori di Yarnham. Si tratta dell'utente noto su Youtube come "thefifthmatt", il quale ha creato una mod di Sekiro denominata "Bloodborne Combat Mod".

Diverse le modifiche apportate da quest'ultima alla più recente opera del team di Miyazaki. Ad esempio, una maggiore enfasi è attribuita alla schivata, che va in parte a ridurre la necessità di deflettere i colpi dei nemici. Utilizzando quest'ultima, sarà infatti possibile resistere ad affondi o spazzate senza dover necessariamente ricorrere, rispettivamente, al contrattacco Mikiri o al salto. In virtù di questo, vengono rimossi i kanji che avvertono il giocatore dell'imminente arrivo di un attacco particolarmente pericoloso. Inoltre, in pieno stile Bloodborne, infliggere danni particolarmente rilevanti ai nemici vi consentirà di recuperare parte della vostra energia. Potete vedere la mod in azione direttamente nel video pubblicato da thefithmatt che trovate in apertura a questa news: vi avvertiamo però che al suo interno sono mostrati, come prevedibile, un ampio numero di boss ed avversari del gioco ed è dunque ricco di spoiler!



In chiusura vi segnaliamo che i modder sembrano essere particolarmente attivi sul gioco From Software: una mod ha infatti reso possibile giocare come Cloud o Geralt in Sekiro, mentre un'altra consente ai giocatori di vestire i panni di Grey Fox o Raiden in Sekiro.