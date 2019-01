Sekiro Shadows Die Twice e Boss Fight: la parola a FromSoftware

Sekiro: Shadows Die Twice è il nuovo attesissimo progetto di Casa FromSoftware, che, dopo il successo di Bloodborne e della Trilogia di Dark Souls, ha deciso di dedicarsi alla realizzazione di una nuova Proprietà Intellettuale.

In occasione di un Coverage recentemente realizzato dalla Redazione di Game Informer, la Software House ha acuto modo di condividere con il pubblico numerose informazioni legate a Sekiro: Shadows Die Twice. Tra queste, anche alcuni interessanti dettagli sulle Boss Fight.



Interrogato sull'argomento, Yasuhiro Kitao, Marketing and Community Manager presso FromSoftware, ha dichiarato: "Sekiro, con un protagonista fisso, ci permette di concentrarci su quell'esperienza single-player e mettere a punto le battaglie con i boss e gli scontri così che si adattassero a tutto quell'insieme di strumenti che sono a disposizione di uno Shinobi. Quindi vogliamo che i giocatori utilizzino col tempo ogni aspetto del proprio arsenale e facciano veramente uso della propria astuzia e di ogni aspetto dell'insieme di abilità, per affrontare questi avversari realmente impegnativi".

Sull'argomento si è espresso anche Hidetaka Miyazaki, che ha sottolineato come lo studio abbia lavorato per offrire un certo grado di varietà nell'ambito delle Boss fight. L'Autore, in particolare, ha sottolineato come le numerose opzioni di movimento di cui godrà il protagonista di Sekiro: Shadows Die Twice permetteranno ai giocatori di fare ampio uso dell'arena di combattimento. In questo quadro, vi saranno Boss che consentiranno di adottare strategie di lotta più dinamiche, ma ve saranno anche altri che richiederanno di essere affrontati "faccia a faccia", utilizzando "ogni parte di equipaggiamento del vostro arsenale".

Da queste dichiarazioni emerge il quadro di un Titolo che richiederà ai videogiocatori di dare fondo a tutte le proprie energie per elaborare la strategia di combattimento più adatta per avere la meglio sugli avversari che si incontreranno lungo il cammino. Che ne dite, siete pronti a guidare il vostro Shinobi verso il successo?